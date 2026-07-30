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अभियान की समीक्षा में युवा पंजीकरण पर जोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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रामगढ़ में उपायुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में 'मेरा युवा भारत' की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिक से अधिक युवाओं के पंजीकरण, अभियान की प्रगति और प्रभावी संचालन पर चर्चा हुई। जिला शिक्षा पदाधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया, ताकि सभी विभागों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित किया जा सके।

अभियान की समीक्षा में युवा पंजीकरण पर जोर

रामगढ़, हमारे प्रतिनिधि। समाहरणालय सभागार में गुरुवार को उपायुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में मेरा युवा भारत की जिला सलाहकार सह समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिले में अधिक से अधिक युवाओं का पंजीकरण करने तथा कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन पर चर्चा की गई। बैठक में जिला युवा अधिकारी ने मेरा युवा भारत पोर्टल, युवाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया तथा विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले के प्लस टू विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नोडल पदाधिकारी और परिसर प्रतिनिधि नामित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को अभियान से जोड़ा जा सके।

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उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को अभियान का नोडल अधिकारी बनाते हुए सभी विभागों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेरा युवा भारत युवाओं को राष्ट्र निर्माण, कौशल विकास और स्वयंसेवी गतिविधियों से जोड़ने का महत्वपूर्ण मंच है तथा इसकी पहुंच जिले के अंतिम छोर तक रहने वाले युवाओं तक सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी भी सौंपी। बैठक में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने, अधिकाधिक पंजीकरण कराने तथा अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने को लेकर विभिन्न सुझावों पर चर्चा हुई। इस दौरान उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े प्रतिनिधि, शैक्षणिक संस्थानों के पदाधिकारी तथा मेरा युवा भारत के स्वयंसेवक उपस्थित थे।

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