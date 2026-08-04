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सर्वाइकल कैंसर से बचाव को 14-15 वर्ष की बालिकाओं को लगवाएं एचपीवी टीका: डीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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जिलाधिकारी ने 14 से 15 वर्ष की आयु वाली बालिकाओं के लिए एचपीवी टीकाकरण अनिवार्य करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सर्वाइकल कैंसर का प्रभावी बचाव संभव है, यदि समय पर एचपीवी वैक्सीन लगवाया जाए। अभिभावकों से आग्रह किया गया है कि वे अपनी बेटियों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में टीका लगवाएं।

सर्वाइकल कैंसर से बचाव को 14-15 वर्ष की बालिकाओं को लगवाएं एचपीवी टीका: डीएम

जिलाधिकारी ने जनपदवासियों और अभिभावकों से 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की पात्र बालिकाओं का एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण अनिवार्य रूप से कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाले प्रमुख कैंसरों में शामिल है, लेकिन समय पर एचपीवी वैक्सीन लगवाकर इससे प्रभावी बचाव किया जा सकता है। जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एचपीवी वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी है। उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपनी पात्र बेटियों को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र अथवा विद्यालयों में आयोजित निशुल्क टीकाकरण सत्र में ले जाकर टीका अवश्य लगवाएं।

उन्होंने कहा कि यह केवल एक टीका नहीं, बल्कि बेटियों के स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की सुरक्षा का महत्वपूर्ण कदम है। समय पर टीकाकरण कराने से सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। जिलाधिकारी ने जनपद में शत-प्रतिशत एचपीवी टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए सभी नागरिकों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि अभिभावक जागरूक बनें और अपनी पात्र बेटियों का समय पर टीकाकरण कराकर उन्हें सुरक्षित भविष्य दें। जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने कहा कि एचपीवी टीकाकरण पूरी तरह सुरक्षित और निशुल्क है। सभी पात्र बालिकाओं का समय पर टीकाकरण कराकर सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें।

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