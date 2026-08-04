70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्ग बनवाएं आयुष्मान कार्ड, पांच लाख तक मिलेगा मुफ्त इलाज
जिलाधिकारी ने सभी पात्र लाभार्थियों से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनवाने की अपील की। योजना के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक भी मुफ्त इलाज का लाभ उठाकर अपना कार्ड बनवा सकते हैं। पूरी प्रक्रिया निशुल्क है और अधिक जागरूकता की आवश्यकता है।
जिलाधिकारी ने जनपद के सभी पात्र लाभार्थियों से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अपना आयुष्मान कार्ड बनवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों के साथ 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक भी आयुष्मान कार्ड बनवाकर प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकते हैं। जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने बताया कि 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी बुजुर्ग, उनकी आर्थिक स्थिति या आय चाहे जो भी हो, योजना के तहत पात्र हैं। इसके अलावा अंत्योदय राशन कार्ड धारक एवं अन्य पात्र परिवार भी आयुष्मान कार्ड बनवाकर सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में निशुल्क उपचार की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए पात्र लाभार्थी अपने क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता, पंचायत सहायक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा अन्य अधिकृत आयुष्मान कार्ड केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। कार्ड बनवाने की पूरी प्रक्रिया निशुल्क है और इसके लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। जिलाधिकारी ने कहा कि अधिक से अधिक पात्र लोगों को योजना से जोड़ने के लिए जनजागरूकता आवश्यक है। उन्होंने लोगों से स्वयं आयुष्मान कार्ड बनवाने के साथ अपने परिवार, पड़ोस और अन्य पात्र व्यक्तियों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की। जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने कहा कि आयुष्मान कार्ड स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत माध्यम है। सभी पात्र लाभार्थी समय रहते अपना कार्ड बनवाकर योजना के तहत मिलने वाली निशुल्क उपचार सुविधा का लाभ अवश्य उठाएं।
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