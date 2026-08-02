हर घर तिरंगा अभियान में ग्राम पंचायतों में लगेगी अधिकारियों की ड्यूटी
इटावा में डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने हर घर तिरंगा अभियान की समीक्षा की। उन्होंने हर ग्राम पंचायत में अधिकारियों की ड्यूटी लगाने और तिरंगा फहराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अंत्योदय राशन कार्ड और जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों की सत्यापन प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने के लिए कहा।
इटावा। डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने हर घर तिरंगा अभियान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में अभियान के प्रभावी संचालन के लिए एक-एक अधिकारी की ड्यूटी लगाई जाए। उन्होंने कहा कि हर घर पर सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराना सुनिश्चित किया जाए। इस अभियान की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। विभिन्न विभागों के काम काज की समीक्षा करते हुए डीएम ने कहा कि अधिकतम पात्र परिवारों को अंत्योदय राशन कार्ड से आच्छादित किया जाए। जन आरोग्य योजना के पात्र लाभार्थियों के सत्यापन की स्थिति संतोषजनक नहीं है, जिसे अभियान चलाकर शीघ्र पूर्ण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि चिन्हित परिवार जनपद के सबसे निर्धन एवं वंचित परिवार हैं, जिन्हें बिजली, पानी, आवास, स्वास्थ्य तथा अन्य सभी मूलभूत सुविधाओं से जोड़ना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी से कहा कि सभी लंबित सत्यापन कार्य विशेष अभियान चलाकर निर्धारित समय में पूर्ण कराए जाएं और प्रत्येक पात्र परिवार को विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए।आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा करते हुए डीएम ने कहा कि यह शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है, जिसकी मुख्यमंत्री स्तर से नियमित समीक्षा की जाती है। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
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