मुख्यमंत्री कैशलेस योजना में तेजी लाने के निर्देश, हर पात्र कर्मचारी का बनेगा हेल्थ कार्ड

जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री कैशलेस स्वास्थ्य चिकित्सा योजना के तहत पात्र कर्मचारियों का शत-प्रतिशत पंजीकरण और कैशलेस कार्ड बनवाने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने सभी शासकीय विद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों से कहा कि अपने संस्थान में कार्यरत सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों के साथ उनके परिवार के सदस्यों का भी कैशलेस कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने नोडल अधिकारी को निर्देश दिए कि सप्ताहांत में आगरा में मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित कैशलेस कार्ड वितरण कार्यक्रम का कलेक्ट्रेट सभागार में सजीव प्रसारण कराया जाए। इसके लिए सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाए।

बैठक के दूसरे चरण में आगामी श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को लेकर यातायात व्यवस्था की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी बृजेश कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने बस यूनियन, ट्रक यूनियन तथा स्कूल संचालकों और प्रधानाचार्यों के साथ समन्वय बैठक कर भारी वाहनों के लिए लागू किए गए वैकल्पिक मार्गों की जानकारी दी। दोनों अधिकारियों ने वाहन स्वामियों से अपील की कि कांवड़ यात्रा के दौरान निर्धारित डायवर्जन का पालन करें तथा वाहनों को केवल चिन्हित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें, ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और सुचारु रूप से संचालित हो सके। इस पर बस यूनियन, ट्रक यूनियन एवं स्कूल प्रबंधकों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। बैठक में पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अविनाश चंद्र मौर्य, जिला नोडल अधिकारी उच्च शिक्षा डॉ. अनुपम सिंह, विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षक, बस एवं ट्रक यूनियन के पदाधिकारी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।