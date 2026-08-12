सीएम डैशबोर्ड की खराब रैंकिंग पर डीएम सख्त, अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण

शाहजहांपुर। सीएम डैशबोर्ड पर जिले की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यक्रमों की खराब रैंकिंग को लेकर जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। विकास भवन सभागार में समीक्षा बैठक के दौरान एनआरएलएम, मनरेगा, आईसीडीएस पोषण अभियान, स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं और फैमिली आईडी की प्रगति संतोषजनक नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने के साथ सभी विभागों को अपनी रैंकिंग ‘ए’ श्रेणी में लाने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि प्रमुख योजनाओं और विकास कार्यों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सर्वोच्च प्राथमिकता है। निर्धारित समय के बाद कोई भी प्रकरण या कार्य लंबित नहीं रहना चाहिए।

उन्होंने लंबित योजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा कराने के निर्देश दिए। अधिकारियों से अपने-अपने विभागों में संचालित योजनाओं की नियमित समीक्षा करने और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं का लगातार सत्यापन करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं की प्रगति के साथ पोर्टल पर सही और समयबद्ध आंकड़ों की फीडिंग भी विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं की प्रगति में सुधार करते हुए जिले की रैंकिंग बेहतर की जाए।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी उत्कर्ष द्विवेदी, नगर मजिस्ट्रेट रजनीकांत, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विवेक कुमार मिश्रा, पीडी डीआरडीए अवधेश राम, जिला विकास अधिकारी ऋषिपाल सिंह और डीसी मनरेगा यशोवर्धन सिंह समेत संबंधित अधिकारी और कार्यदायी संस्थाओं के अभियंता मौजूद रहे।