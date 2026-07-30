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केके कालेज में विज्ञान शिक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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इटावा में केके डिग्री कालेज में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की जिला स्तरीय गाइड शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस वर्ष का विषय सतत विकास के लिए विज्ञान और नवाचार है, जिसमें छात्र अपने आसपास की समस्याओं का समाधान विज्ञान आधारित शोध से प्रस्तुत करेंगे। कार्यशाला में विज्ञान शिक्षकों ने भाग लिया।

केके कालेज में विज्ञान शिक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण

इटावा। छात्र छात्राओं में में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए केके डिग्री कालेज में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की जिला स्तरीय गाइड शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला हुई। इस साल बाल विज्ञान कांग्रेस की मुख्य थीम सतत विकास के लिए विज्ञान व नवाचार रखी गई है। इसी में छात्र अपने आसपास की समस्याओं पर वैज्ञानिक शोध कर समाधान प्रस्तुत करेंगे। कार्यशाला में जिला विद्यालय निरीक्षक अतुल कुमार सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस बच्चों में जिज्ञासा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार की भावना विकसित करने का सशक्त मंच है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डा. राजेश कुमार ने शिक्षकों से बच्चों को प्रयोग आधारित शिक्षा और शोध गतिविधियों से जोड़ने का आह्वान किया।

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केके कालेज के प्राचार्य प्रो. महेंद्र सिंह ने कहा कि वैज्ञानिक सोच ही सतत विकास की आधारशिला है और विद्यार्थियों को बचपन से ही शोध एवं नवाचार की दिशा में प्रेरित करना समय की आवश्यकता है।बाल विज्ञान कांग्रेस के जिला समन्वयक प्रदीप कुमार यादव ने बाल विज्ञान कांग्रेस की कार्यप्रणाली, परियोजना चयन, मूल्यांकन के बारे में जानकारी दी। आदित्य पोरवाल, जावेद खान, ओमकुमारी, सबर अनवर, हर्षु शर्मा, प्रीति यादव व अर्पित यादव ने अपने विचार रखे। कार्यशाला में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के लगभग 200 विज्ञान शिक्षकों ने भागीदारी की।

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