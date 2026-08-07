Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जिला स्तरीय प्रतियोगिता को खिलाड़ी चयनित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
Follow us on Google News
share

काशीपुर में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन जिला स्तरीय प्रतियोगिता के तहत बालिकाओं के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम में चयन प्रक्रिया आयोजित हुई। लगभग 100 बालिकाओं ने विभिन्न खेलों जैसे बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, जूडो, और ताइक्वांडो में भाग लिया। कुल पांच खिलाड़ियों का चयन प्रत्येक खेल के लिए किया गया।

जिला स्तरीय प्रतियोगिता को खिलाड़ी चयनित

काशीपुर। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन जिला स्तरीय प्रतियोगिता के तहत शुक्रवार को स्पोर्ट्स स्टेडियम में विकास खंड नगर निगम और नगर पालिका परिषद महुआखेड़ागंज स्तर की बालिका वर्ग की चयन प्रक्रिया हुई। चयन प्रक्रिया में बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, जूडो, ताइक्वांडो, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल और वॉलीबॉल सहित विभिन्न खेलों में बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। प्रत्येक खेल में 14-17 वर्ष, 17-19 वर्ष, 19-21 वर्ष और 21-23 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों का चयन किया गया। नगर निगम से दो, विकास खंड से दो तथा नगर पालिका परिषद से एक खिलाड़ी का चयन किया गया। इस प्रकार प्रत्येक खेल में कुल पांच खिलाड़ियों का चयन हुआ।

चयन प्रक्रिया में लगभग 100 बालिकाओं ने भाग लिया। चयन प्रक्रिया में उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज के शिक्षक नवनीत, गौरव शर्मा तथा शिक्षिका अनामिका के अलावा स्टेडियम के प्रशिक्षक नावेद, मेघा, जसविंदर कौर और ऋचा शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kashipur News Kashipur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।