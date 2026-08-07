जिला स्तरीय प्रतियोगिता को खिलाड़ी चयनित
काशीपुर में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन जिला स्तरीय प्रतियोगिता के तहत बालिकाओं के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम में चयन प्रक्रिया आयोजित हुई। लगभग 100 बालिकाओं ने विभिन्न खेलों जैसे बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, जूडो, और ताइक्वांडो में भाग लिया। कुल पांच खिलाड़ियों का चयन प्रत्येक खेल के लिए किया गया।
काशीपुर। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन जिला स्तरीय प्रतियोगिता के तहत शुक्रवार को स्पोर्ट्स स्टेडियम में विकास खंड नगर निगम और नगर पालिका परिषद महुआखेड़ागंज स्तर की बालिका वर्ग की चयन प्रक्रिया हुई। चयन प्रक्रिया में बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, जूडो, ताइक्वांडो, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल और वॉलीबॉल सहित विभिन्न खेलों में बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। प्रत्येक खेल में 14-17 वर्ष, 17-19 वर्ष, 19-21 वर्ष और 21-23 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों का चयन किया गया। नगर निगम से दो, विकास खंड से दो तथा नगर पालिका परिषद से एक खिलाड़ी का चयन किया गया। इस प्रकार प्रत्येक खेल में कुल पांच खिलाड़ियों का चयन हुआ।
चयन प्रक्रिया में लगभग 100 बालिकाओं ने भाग लिया। चयन प्रक्रिया में उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज के शिक्षक नवनीत, गौरव शर्मा तथा शिक्षिका अनामिका के अलावा स्टेडियम के प्रशिक्षक नावेद, मेघा, जसविंदर कौर और ऋचा शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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