ब्लैक स्पॉट पर सुधारात्मक कार्य कराएं: डीएम

फर्रुखाबाद। जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित एवं सुगम बनाने तथा सड़क सुरक्षा संबंधी विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सड़क दुर्घटना संभावित (ब्लैक स्पॉट) स्थलों का चिन्हीकरण कर आवश्यक सुधारात्मक कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराए जाएं। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, सड़क संकेतक, रिफ्लेक्टर, स्पीड ब्रेकर एवं चेतावनी बोर्ड निर्धारित मानकों के अनुरूप स्थापित कराने के निर्देश दिए। कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर संबंधित अधिकारी सड़क मार्ग पर लगी लाइटों को दुरुस्त कराएं। बारिश के दृष्टिगत जल भराव की समस्या का समाधान कराते हुए हाईवे के किनारे स्थित नालों की व्यवस्थित रूप से साफ सफाई कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने परिवहन विभाग, पुलिस विभाग एवं लोक निर्माण विभाग को प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों एवं सार्वजनिक स्थलों पर संयुक्त रूप से अभियान चलाकर यातायात नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए, साथ ही बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग, ओवरस्पीडिंग एवं नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के विरुद्ध नियमित प्रवर्तन कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक आरती सिंह भी उपस्थित रहीं.