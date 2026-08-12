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तिरंगे के रंगों में सजी रंगोली, पोस्टरों में दिखा देशप्रेम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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- हर घर तिरंगा अभियान के तहत जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में छह विद्यालयों की छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा

तिरंगे के रंगों में सजी रंगोली, पोस्टरों में दिखा देशप्रेम

हर घर तिरंगा अभियान के तहत मंगलवार को इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज में जिला स्तरीय रंगोली एवं तिरंगा पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित हुई। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विभिन्न विद्यालयों से पहुंचीं छात्राओं ने रंगों और कल्पनाओं के जरिए देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को अभिव्यक्त किया। प्रतियोगिता में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, साहू गोपीनाथ कन्या इंटर कॉलेज, इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज, द्रौपदी कन्या इंटर कॉलेज, कांति कपूर बालिका इंटर कॉलेज और कस्तूरबा नगर निगम बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने प्रतिभाग किया। रंगोली प्रतियोगिता में इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज की फलक नाज ने प्रथम, कांति कपूर इंटर कॉलेज की हिमांशी ने द्वितीय और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की अदीबा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

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वहीं पोस्टर प्रतियोगिता में द्रौपदी कन्या इंटर कॉलेज की कु. रानी प्रथम रहीं। कस्तूरबा इंटर कॉलेज की रहनुमा और द्रौपदी कन्या इंटर कॉलेज की पवनी खन्ना ने संयुक्त रूप से द्वितीय और इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज की अमरीन अंसारी ने तृतीय स्थान हासिल किया। नोडल अधिकारी डॉ. राजेश सक्सेना, प्रधानाचार्य केपी सिंह और चमन जहां ने विजेता छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए शुभकामनाएं दीं। इस दौरान शहाना परवीन, रूबी फातिमा, वर्षा, रेखा गुप्ता, रिमझिम और शैलजा शर्मा सहित शिक्षिकाएं व छात्राएं मौजूद रहीं।

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