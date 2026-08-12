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डायट में जुटे बाल वैज्ञानिक, दी गई जरूरी जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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11 एसआईडीडी 07: डायट बांसी में जिला स्तरीय ओरिएण्टेशन प्रोग्राम में मंचासीन अतिथि 11 एसआईडीडी 07: 11 एसआईडीडी 07:

डायट में जुटे बाल वैज्ञानिक, दी गई जरूरी जानकारी

सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2026-27 के तहत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बांसी में मंगलवार को जिला स्तरीय ओरिएण्टेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया। इसमें जिले के विभिन्न विकासखंडों से पहुंचे शिक्षकों, ब्लॉक कोऑर्डिनेटरों एवं बाल वैज्ञानिकों को एनसीएससी की कार्यप्रणाली, ऑनलाइन पंजीकरण, परियोजना निर्माण, अभिलेखन, प्रोजेक्ट फाइल अपलोड और मूल्यांकन प्रक्रिया की जानकारी दी गई।जिला समन्वयक अंशुमान सिंह ने एनसीएससी का परिचय और जनपद में इसकी कार्यात्मक इकाई के बारे में जानकारी दी। विष्णु त्रिपाठी ने पोर्टल पर टीमों के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया और उसमें आने वाली सामान्य समस्याओं के समाधान बताए। जिला सह-समन्वयक मारुति नंदन श्रीवास्तव ने प्रतिभागियों से 15 अगस्त 2026 तक पंजीकरण एवं आवश्यक फॉर्म अपलोड करने का आह्वान किया।

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वहीं वंदना त्रिपाठी ने जिले में एनसीएससी पंजीकरण की अद्यतन प्रगति प्रस्तुत की। जिला एकेडमिक कोऑर्डिनेटर प्रो. हंसराज ने प्रोजेक्ट कार्यविधि, अभिलेखन, फाइल अपलोड और मूल्यांकन के मानकों की जानकारी दी। जिला सह-समन्वयक सत्यप्रकाश सिंह यादव ने प्रोजेक्ट प्रस्तुतिकरण के विभिन्न चरणों, विद्यालय स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक की प्रक्रिया व जनपद स्तरीय आयोजन की रूपरेखा समझाई। डायट बांसी के उप प्राचार्य लालजी पांडेय ने कहा कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा, नवाचार और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करने का महत्वपूर्ण मंच है। इस अवसर पर राजकीय इंटर कॉलेज नौगढ़ के प्रधानाचार्य दयाशंकर यादव, वरिष्ठ प्रवक्ता अनिल कुमार मिश्र, रामचंद्र मौर्य, बीईओ रामकुमार सिंह, नीरज सिंह, धर्मेंद्र पाल, डायट प्रवक्ता फुरकान अहमद, यूनुस खान आदि मौजूद रहे।

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