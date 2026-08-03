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जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक संपन्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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डीसी संदीप कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक सोमवार को आयोजित की गई। बैठक के दौरान डीसी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक संपन्न

लातेहार,संवाददाता। डीसी संदीप कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक सोमवार को हुई। बैठक के दौरान डीसी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वनाधिकार से संबंधित व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावों का निष्पादन निर्धारित समय-सीमा के भीतर पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता के साथ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पात्र लाभुकों को सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकारों का लाभ समय पर मिलना चाहिए। डीसी ने अंचलवार लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने वन विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर कार्यों के त्वरित निष्पादन पर बल दिया।

बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि ग्राम स्तरीय समितियों को सशक्त एवं सक्रिय रखा जाए तथा दावों के निराकरण में किसी भी प्रकार की अनावश्यक विलंब की स्थिति उत्पन्न न हो।बैठक में पर वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रवेश अग्रवाल, आईटीडीए निदेशक सरोजिनी तिर्की, अपर समाहर्ता सलमान जफर खिजरी, जिला कल्याण पदाधिकारी अनिल कुमार उपस्थित थे।

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