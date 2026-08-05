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वनाधिकार अभिलेखों की त्रुटियों का शीघ्र निराकरण करें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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चाईबासा में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अबुवा वीर दिशोम अभियान से संबंधित जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। बैठक में लंबित वनाधिकार दावों की समीक्षा की गई और निर्देश दिए गए कि सभी संबंधित अधिकारी समयबद्ध तरीके से दावों का निष्पादन सुनिश्चित करें।

वनाधिकार अभिलेखों की त्रुटियों का शीघ्र निराकरण करें

चाईबासा, संवाददाता। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत संचालित अबुवा वीर दिशोम अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक हुई। बैठक में लंबित व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार दावों की समीक्षा करते हुए उनके त्वरित निष्पादन एवं सत्यापन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए लंबित सामुदायिक वनाधिकार दावों पर प्राप्त अभिलेखों एवं सत्यापन प्रतिवेदनों के आधार पर विभिन्न प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया। साथ ही लंबित दावों से संबंधित अभिलेखों में पाई गई त्रुटियों का शीघ्र निराकरण करते हुए आवश्यक संशोधन कर पुनः प्रस्तुत करने का निर्देश संबंधित अंचल अधिकारियों एवं वन प्रमंडल पदाधिकारियों को दिया गया।

इसके अतिरिक्त 500 एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले लंबित सामुदायिक वनाधिकार दावों की प्रगति की भी समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को सभी आवश्यक दस्तावेज एवं सत्यापन प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।उपायुक्त ने कहा कि अबुवा वीर दिशोम अभियान का उद्देश्य पात्र वनाश्रित परिवारों एवं ग्राम समुदायों को वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत उनके वैधानिक अधिकार उपलब्ध कराना है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

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