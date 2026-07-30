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इंस्पायर अवॉर्ड मानक के लिए शिक्षकों को किया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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उत्तराखंड में इंस्पायर अवार्ड मानक कार्यक्रम के तहत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में अभिमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। इसका उद्देश्य विद्यालयों में छात्रों का नामांकन बढ़ाना और शिक्षकों को जागरूक करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य शिक्षा अधिकारी हरेंद्र कुमार मिश्रा ने किया।

इंस्पायर अवॉर्ड मानक के लिए शिक्षकों को किया जागरूक

रुद्रपुर, संवाददाता। उत्तराखंड राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), देहरादून के तत्वावधान में गुरुवार को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) सभागार में इंस्पायर अवॉर्ड मानक कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। इसका उद्देश्य विद्यालयों में अधिक से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित करना और कार्यक्रम के प्रति शिक्षकों को जागरूक करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य शिक्षा अधिकारी हरेंद्र कुमार मिश्रा और डायट प्राचार्य गणेश सिंह ज्याला ने किया। राज्य इंस्पायर समन्वयक अवनीश उनियाल ने ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इंस्पायर अवॉर्ड मानक की उपयोगिता और उद्देश्यों की जानकारी दी। कार्यशाला में जिला संदर्भदाता सीमा त्रिवेदी, जिला समन्वयक प्रेमचंद, शिव पांडे तथा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की मनीषा सिंह ने पीपीटी प्रस्तुति के माध्यम से छात्र पंजीकरण, आइडिया बॉक्स, प्रोटोटाइप निर्माण और नामांकन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी।

बताया गया कि प्रत्येक विद्यालय प्रतियोगिता के लिए पांच विद्यार्थियों का नामांकन करता है। चयनित प्रोटोटाइप के लिए भारत सरकार की ओर से प्रत्येक छात्र को 10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसके बाद विद्यार्थी जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हैं। बताया गया कि इंस्पायर अवॉर्ड मानक के लिए नामांकन प्रक्रिया 15 जुलाई से 15 सितंबर तक जारी रहेगी। मुख्य शिक्षा अधिकारी हरेंद्र कुमार मिश्रा ने कहा कि पिछले वर्ष ऊधमसिंह नगर में प्रदेश में सर्वाधिक नामांकन हुए थे। इस वर्ष भी अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं का नामांकन कर जनपद को अग्रणी बनाए रखने का लक्ष्य है। कार्यशाला में खंड शिक्षा अधिकारी सावेद आलम, भानु प्रताप सिंह, ब्लॉक समन्वयक विनीता, जगदीश चौधरी, निर्मल नियालिया, ओमेंद्र सिंह, हरिशंकर याजिक, अर्चना पाठक और प्रीति अग्रवाल समेत जिले के लगभग 70 प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक मौजूद रहे।

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