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हल्द्वानी में 12 अगस्त से बालिकाओं की फुटबॉल प्रतियोगिता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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मिनी स्टेडियम में जिला स्तरीय बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हल्द्वानी,वरिष्ठ संवाददाता। हल्द्वानी के मिनी

हल्द्वानी में 12 अगस्त से बालिकाओं की फुटबॉल प्रतियोगिता

प्रमोद डालाकोटी हल्द्वानी। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में आगामी 12 अगस्त से जिला स्तरीय बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। खेल विभाग की ओर से यह आयोजन होगा।जिला क्रीड़ा अधिकारी निर्मला पंत ने बताया कि जिले की उभरती बालिका खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने के लिए प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें जिले के सभी आठ विकास खंडों की टीमें शामिल होंगीं। मिनी स्टेडियम में खिलाड़ियों के रहने, खेलने और सुरक्षा से जुड़ी तमाम व्यवस्थाएं खेल विभाग की ओर से पूरी की जा रही हैं। दो दिवसीय प्रतियोगिता की तैयारी अंतिम चरण में है।

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