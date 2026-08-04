गीता गायन में विरोचन, अभिराम, ऋद्धि, शाम्भवी, निलय अव्वल
चिन्मय मिशन प्रयाग केंद्र में ब्रह्मचारिणी शाश्वती चैतन्य द्वारा जिला स्तरीय गीता गायन प्रतियोगिता आयोजित की गई। 600 प्रतिभागियों में से 80 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में पांच वर्गों में हिस्सा लिया। निर्णायक मंडल में विभिन्न विशेषज्ञ शामिल थे, और विजेताओं में विरोचन द्विवेदी, अभिराम शुक्ल, ऋद्धि आहूजा, शाम्भवी तिवारी और निलय तिवारी रहे।
चिन्मय मिशन प्रयाग केंद्र में ब्रह्मचारिणी शाश्वती चैतन्य के संयोजन में जिला स्तरीय गीता गायन प्रतियोगिता आयोजित हुई। विद्यालय स्तर के 600 प्रतिभागियों में से चयनित 80 विद्यार्थियों ने पांच वर्गों में हिस्सा लिया। विरोचन द्विवेदी, अभिराम शुक्ल, ऋद्धि आहूजा, शाम्भवी तिवारी व निलय तिवारी प्रथम रहे। निर्णायक मंडल में डॉ. आरुणेय मिश्र, डॉ. ब्रह्मदेव, विकास सिंह, डॉ. मीता बनर्जी, प्रो. नीलम श्रीवास्तव, विंध्यवासिनी पांडेय और प्रो. गीता सिंह शामिल रहीं।
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