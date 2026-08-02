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संत निरंकारी विश्वव्यापी संगठन अंग्रेजी सीखना महत्वपूर्ण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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0 सत्संग भवन में हुआ इंग्लिश मीडिया समापन का आयोजनफोटो-15- इंग्लिश मीडिया समागम में भाग लेते निरंकारी भक्त। हमीरपुर, संवाददाता। संत निरंकारी सत्संग भव

संत निरंकारी विश्वव्यापी संगठन अंग्रेजी सीखना महत्वपूर्ण

हमीरपुर, संवाददाता। संत निरंकारी सत्संग भवन में सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज के आशीर्वाद से जिलास्तरीय इंग्लिश मीडियम समागम का आयोजन किया गया। समागम का आयोजन जिला संयोजक महात्मा क्रांति कुमार निरंकारी के मार्गदर्शन में सम्पन्न हुआ।संयोजक महात्मा क्रांति कुमार ने बताया कि निरंकारी मिशन विश्वव्यापी आध्यात्मिक संस्था है। देश भर की समस्त शाखाओं में इंग्लिश मीडियम सत्संग नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। जिसके माध्यम से निरंकारी भक्त स्थानीय भाषा के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा में भी अपने संवाद एवं अभिव्यक्ति कौशल का विकास कर रहे हैं। वर्तमान समय में युवाओं और नई पीढ़ी तक उनकी सहज भाषा में आध्यात्मिक संदेश पहुँचाना आवश्यक है।

इंग्लिश मीडियम समागम इसी दिशा में एक सार्थक प्रयास है। जिससे हर आयु वर्ग मिशन की शिक्षाओं को सरलता से समझ सके और उन्हें अपने जीवन में अपनाते हुए प्रेम, सद्भाव और सेवा के मार्ग पर अग्रसर हो सके।समागम में मुख्यालय सहित सुमेरपुर, मौदहा, बिवांर, राठ, ककरऊ एवं कलौलीतीर सहित विभिन्न स्थानों से आए भाई-बहनों ने विचार, गीत एवं कविता के माध्यम से अपने भाव व्यक्त किए।

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