जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस प्रतियोगिता 1 से 10 अक्टूबर तक होगी। इसमें छात्र विज्ञान आधारित परियोजनाओं और नवाचार के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। जिले के शिक्षा विभाग ने एक हजार परियोजनाओं का लक्ष्य रखा है। चयनित प्रतिभागियों को राज्य स्तर पर पुरस्कार और राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा।

जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस प्रतियोगिता होगी 1 से 10 अक्टूबर तक निरंतरता के लिए विज्ञान और नवाचार विषय पर छात्र दिखाएंगे प्रतिभा एक हजार परियोजनाओं का लक्ष्य, चयनित 10 प्रतिभागी जाएंगे राज्य स्तर पर शिक्षकों का प्रशिक्षण आज से, विज्ञान आधारित नवाचार पर रहेगा फोकस फोटो : डीईओ बिहार : जिला शिक्षा विभाग कार्यालय। बिहारशरीफ, निज संवाददाता।

प्रतियोगिता का आयोजन राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के तहत इस वर्ष जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस प्रतियोगिता का आयोजन एक से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। यह प्रतियोगिता निरंतरता के लिए विज्ञान और नवाचार थीम पर होगी। इसमें जिले के सरकारी एवं निजी विद्यालयों के छात्र विज्ञान आधारित परियोजनाओं और नवाचार मॉडल के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। जिला शिक्षा विभाग ने इस बार कम से कम एक हजार परियोजनाओं को प्रतियोगिता में शामिल कराने का लक्ष्य रखा है।

राज्य स्तर पर चयन प्रत्येक परियोजना में दो छात्र भाग लेंगे। जिला स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 10 प्रतिभागियों का चयन राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए किया जाएगा। राज्य स्तर पर चयनित 30 श्रेष्ठ मॉडलों को पांच हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही उन्हें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में बिहार का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा।

शिक्षकों को दिया जाएगा विशेष प्रशिक्षण जिला बाल विज्ञान कांग्रेस के नोडल शिक्षक शैलेंद्र प्रसाद ने बताया कि प्रतियोगिता की तैयारी को लेकर शिक्षकों का प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है। गुरुवार को राजगीर और हिलसा अनुमंडल के शिक्षकों का प्रशिक्षण शेखाना उच्च विद्यालय में होगा, जबकि बिहारशरीफ अनुमंडल के शिक्षकों को एक अगस्त को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में विज्ञान परियोजनाओं के चयन, प्रस्तुतीकरण, शोध पद्धति तथा विद्यार्थियों को नवाचार के लिए प्रेरित करने के तरीके बताए जाएंगे। शिक्षकों से अधिक से अधिक विद्यार्थियों को प्रतियोगिता से जोड़ने का आह्वान किया गया है।

स्थानीय समस्याओं के वैज्ञानिक समाधान डीईओ हेमचंद्र ने बताया कि बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्देश्य केवल मॉडल प्रदर्शित करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, अनुसंधान की प्रवृत्ति और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना है। प्रतियोगिता में जल संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, सतत कृषि, स्वास्थ्य, अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्थानीय समस्याओं के वैज्ञानिक समाधान जैसे विषयों पर परियोजनियों को प्राथमिकता दी जाएगी। विद्यार्थियों को अपने आसपास की समस्याओं का अध्ययन कर वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर समाधान प्रस्तुत करना होगा।

वैज्ञानिक सोच विकसित करने की पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार विद्यालय स्तर पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की प्रतियोगिताएं महत्वपूर्ण हैं। इससे विद्यार्थियों में शोध, तर्कशीलता, टीमवर्क और प्रस्तुतीकरण कौशल का विकास होगा। विभाग ने सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से अधिक से अधिक विद्यार्थियों की भागीदारी करने तथा गुणवत्तापूर्ण परियोजनाएं तैयारी कराने का अनुरोध किया है।

इन उपशिर्षकों पर केंद्रीत होंगी परियोजनाएं व मॉडल 1. अपशिष्ट प्रबंधन 5 आर : रिड्यूस (कम करें), रियुज (पुनउर्पयोग), रिट्राइव (पुनप्र्राप्ति), रिडिजाइन (पुनर्रचना) और रिसाइक्ल (पुनर्चक्रण)। 2. ऊर्जा के लिए 4 ई : एक्सप्लोर (अन्वेषण), एक्सपेरिमेंट (प्रयोग), इन्हेंस (संवर्धन) और इवॉल्व (विकास)। 3. जल : वर्षा जल संचय, जन संसाधनों का उपयोग, पुनचक्रण और संरक्षण। 4. भोजन, कृषि और स्वास्थ्य। 5. निरंतरता के लिए भारतीय ज्ञान प्रणालियों का अनुप्रयोग। (बिहारशरीफ से कुमार कौशलेंद्र)