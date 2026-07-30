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बच्चों को बताए घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के अधिकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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खटीमा। लायंस पब्लिक स्कूल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बच्चों को घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के अधिकारों की जानकारी दी। अधिवक्ता डॉ. चंचल सिंह ने गुड टच, बैड टच और घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम के बारे में बताया। उन्होंने छात्राओं को बताया कि शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार से वे कैसे बच सकती हैं।

बच्चों को बताए घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के अधिकार
बच्चों को बताए घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के अधिकार

खटीमा। लायंस पब्लिक स्कूल में गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बच्चों को घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के अधिकार के बारे में जानकारी दी गई। छात्राओं को गुड टच, बैड टच के बारे में बताया गया। अधिवक्ता डॉ. चंचल सिंह ने छात्राओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम के तहत अधिकार बताए। कहा कि यह अधिनियम शारीरिक शोषण, मौखिक व आर्थिक दुर्व्यवहार से घरेलू हिंसा से बचाता है। बताया कि यदि कोई परेशान करता है तो उसके खिलाफ तत्काल नजदीकी थाने में एफआइआर दर्ज करा सकते हैं। यहां विमल कुमार, मीरा देवी, लाल सिंह, गीता शर्मा, आरबी सिंह राणा, नीतू राणा, माया देवी, पिंकी राणा, प्रधानाचार्य आशीष श्रीवास्तव मौजूद रहे।

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