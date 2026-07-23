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निवेशकों की समस्याओं के निस्तारण और योजनाओं को धरातल पर उतारने का निर्देश

By Hindustan | Bureau
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चंदौली। संवाददाता निवेशकों की समस्याओं के निस्तारण और योजनाओं को धरातल पर उतारने का निर्देशनिवेशकों की समस्याओं के निस्तारण और योजनाओं को धरातल पर उता

निवेशकों की समस्याओं के निस्तारण और योजनाओं को धरातल पर उतारने का निर्देश

चंदौली।कलक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक हुई। इसमें जिले के औद्योगिक विकास, उद्यमियों को आ रही व्यावहारिक समस्याओं और विभिन्न विभागों में लंबित मामलों की समीक्षा की गई। वहीं औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली, सड़क, जल निकासी और सुरक्षा व्यवस्था को और भी अधिक सुदृढ़ बनाने पर चर्चा हुई। इस दौरान डीएम ने निवेशकों की समस्याओं के निस्तारण और योजनाओं को धरातल पर उतारने का निर्देश दिया। डीएम ने उद्यामियों को उद्योग चलाने एवं नये उद्योग की स्थापना के लिए विभागीय अधिकारियों एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को समस्या का समाधान बिना देरी प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि निवेशकों को जमीन, बिजली और अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने में किसी भी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप जिले में उद्योगों की स्थापना को गति देना और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की समीक्षा कर डीएम ने जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई को निर्देश दिया कि युवाओं के स्वरोजगार और उद्यम स्थापना से जुड़े आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए। बैंकों से समन्वय स्थापित कर युवा उद्यमियों को लोन मिलने में आ रही दिक्कतों को तत्काल दूर किया जाए। कहा कि उद्यमियों की समस्याओं के समाधान में शिथिलता बरतने वाले विभागों और अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। जिला प्रशासन हर कदम पर निवेशकों और उद्यमियों की मदद के लिए तत्पर है। इस मौके पर उपायुक्त उद्योग राजधारी प्रसाद, आधिशासी अभियंता विद्युत, एलडीएम, पीडब्लूडी के अधिकारियों सहित उद्यमी मौजूद रहे।

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