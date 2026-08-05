दर्द निवारक इंजेक्शन को अब नहीं लगानी होगी बाजार की दौड़
संतोष, पिथौरागढ़। बीडी पांडे जिला अस्पताल में अब दर्द निवारक इंजेक्शन लोगों को अस्पताल से ही मिलेंगे, जिससे उन्हें बाजार की दौड़ नहीं लगानी होगी। अस्पताल प्रबंधन ने बिड़ी पांडे अस्पताल में स्टॉक उपलब्ध कराया है, जिससे गरीब मरीजों को राहत मिलेगी। यह कदम हिन्दुस्तान अखबार की खबर के बाद उठाया गया।
संतोष, पिथौरागढ़। बीडी पांडे जिला अस्पताल में दर्द निवारक इंजेक्शन के लिए लोगों को अब बाजार की दौड़ नहीं लगानी होगी। हिन्दुस्तान की खबर के बाद अस्पताल प्रबंधन ने इंजेक्शन कक्ष में दर्द निवारक इंजेक्शन का स्टॉक उपलब्ध करा दिया है। इससे लोगों को अब अस्पताल से ही दर्द निवारक इंजेक्शन मिलने लगेंगे। आपके प्रिय हिन्दुस्तान अखबार ने जिला अस्पताल में दर्द निवारक इंजेक्शन न मिलने से आमजन को हो रही दिक्कत को देखते हुए पांच अगस्त के अंक में दर्द निवारक इंजेक्शन बाजार से खरीदने को मजबूर हो रहे मरीज शीर्षक से खबर प्रमुखता से प्रकाशित की। खबर प्रकाशित होते ही हरकत में आए अस्पताल प्रबंधन ने व्यवस्था को ठीक कर दिया है।
बुधवार को लोगों को जिला अस्पताल के इंजेक्शन कक्ष से ही दर्द निवारक इंजेक्शन लगाए गए। तीमारदार मुकेश जोशी, ललित सिंह आदि का कहना है कि गरीब तबके के लोग ही अधिकतर सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में बाजार से दर्द निवारक इंजेक्शन खरीद कर लाने से लोगों की जेब का बोझ बढ़ा रहा था।
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