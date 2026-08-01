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लापरवाह सीएचओ और आशा कर्मी बर्खास्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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उन्नाव। जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल व्यवस्था और विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की धीमी

लापरवाह सीएचओ और आशा कर्मी बर्खास्त

उन्नाव। जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल व्यवस्था और विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की धीमी प्रगति पर डीएम घनश्याम मीना ने सख्त रुख अपनाते हुए एक्शन लिया। जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए एक सीएचओ और एक आशा कर्मी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने के निर्देश दिए। साथ ही नवाबगंज और हसनगंज के एमओआईसी को सभी स्वास्थ्य संकेतकों पर खराब प्रदर्शन के लिए कड़ी चेतावनी देते हुए स्पष्ट कहा कि अब किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा

विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक में डीएम ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, परिवार नियोजन, संचारी रोग नियंत्रण, जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान गोल्डन कार्ड और आशा संगिनी भुगतान समेत विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान सामने आया कि बिछिया ब्लॉक के धूरकेत उपकेंद्र की सीएचओ शिवांगी सिंह और डीह उपकेंद्र की आशा कर्मी शैल सिंह लंबे समय से बिना सूचना के अनुपस्थित हैं। कई बार चेतावनी के बावजूद कार्य पर नहीं लौटे। इस पर डीएम ने दोनों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने के निर्देश दिए। नवाबगंज और हसनगंज के चिकित्सा अधीक्षकों (एमओआईसी) के कार्यों पर भी डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई। स्वास्थ्य विभाग के सभी प्रमुख इंडिकेटरों पर खराब प्रगति को गंभीर मानते हुए उन्होंने सुधार न होने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी।

निगरानी और निर्देश

आशा और आशा संगिनी की गतिविधियों पर रखी जाए निगरानी: सीएमओ को निर्देशित किया कि आशा और आशा संगिनी की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाए। किसी भी स्थिति में निजी अस्पतालों में प्रसव न होने पाए। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव सुनिश्चित किया जाए और इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। यह भी निर्देश दिए कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी पात्र व्यक्तियों के गोल्डन कार्ड अभियान चलाकर बनाए जाएं ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी योजना से वंचित न रहे। आशा और आशा संगिनी का भुगतान प्रत्येक माह की 10 तारीख तक हर हाल में सुनिश्चित करने, एंबुलेंस के रिस्पांस टाइम में सुधार लाने तथा जननी सुरक्षा योजना के लंबित भुगतान तत्काल निपटाने के निर्देश भी दिए।

संचारी रोग नियंत्रण अभियान

लापरवाह अधिकारी और कर्मचारी करें चिह्नित : संचारी रोग नियंत्रण अभियान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने खांसी, जुकाम, मलेरिया, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियों के लिए घर-घर सर्वे कर मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही टीडी और डीपीटी सहित नियमित टीकाकरण से छूटे बच्चों का शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने को कहा। सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की समय पर उपस्थिति तथा मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हर हाल में सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी या कर्मचारी अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए।

FAQs

डीएम ने किन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बर्खास्त किया?
डीएम घनश्याम मीना ने धूरकेत उपकेंद्र की सीएचओ शिवांगी सिंह और डीह उपकेंद्र की आशा कर्मी शैल सिंह को बर्खास्त किया।
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