खराब प्रगति पर चिकित्सा अधीक्षकों को चेतावनी के निर्देश
हरदोई में डीएम अनुनय झा की अध्यक्षता में हुई बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। डीएम ने खराब प्रगति पर संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी और गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण में सुधार करने के निर्देश दिए। सभी कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया।
हरदोई। डीएम अनुनय झा की अध्यक्षता में बुधवार को स्वामी विवेकानंद सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। खराब प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए संबंधित चिकित्सा अधीक्षकों के विरुद्ध चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री राहत योजना की समीक्षा के दौरान प्रगति अपेक्षाकृत धीमी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित चिकित्सा अधीक्षकों पर नाराजगी व्यक्त की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संबंधित एमओआईसी के विरुद्ध चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए। आरबीएसके के अंतर्गत कराई गई सर्जरी की जानकारी ली।
हाई रिस्क प्रेग्नेंसी पंजीकरण की समीक्षा में भी खराब प्रगति पर असंतोष जताते हुए सभी पात्र गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ई-संजीवनी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध टेली-परामर्श सेवाओं की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक मरीजों को इसका लाभ दिलाने पर जोर दिया गया। वहीं पोषण पुनर्वास केंद्र की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए गंभीर कुपोषित बच्चों की समय पर पहचान कर उन्हें गुणवत्तापूर्ण उपचार एवं पोषण सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
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