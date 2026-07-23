प्रसूता का भुगतान रुका तो होगी जवाबदेही, डीएम ने लगाई फटकार

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिला स्वास्थ्य समिति (शासी निकाय) की बैठक में गुरुवार को जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसूताओं को प्रोत्साहन राशि के भुगतान में लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिए कि किसी भी पात्र महिला का भुगतान लंबित नहीं रहना चाहिए और आवश्यक प्रपत्र समय से एकत्र कर भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि आशा कार्यकर्ता गर्भावस्था के दौरान फॉलोअप में ही सभी जरूरी प्रपत्र एकत्र करें। यदि ऐसा संभव न हो तो प्रसव के समय अस्पताल में भर्ती होने या डिस्चार्ज से पहले सभी औपचारिकताएं पूरी कराकर भुगतान कराया जाए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन महिलाओं का भुगतान दस्तावेजों की कमी या अन्य त्रुटियों के कारण लंबित है, उनकी सूची कारण सहित मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए, ताकि समयबद्ध तरीके से समस्याओं का समाधान कराया जा सके। बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. सुरेंद्र कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय कृमिमुक्त कार्यक्रम के तहत 10 अगस्त को जिले में अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत एक से 19 वर्ष तक के बच्चों और किशोरों को कृमिनाशक दवा खिलाई जाएगी। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और संगनियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सरकारी और निजी सभी शिक्षण संस्थानों को अभियान से जोड़ते हुए शत-प्रतिशत बच्चों को दवा खिलाना सुनिश्चित किया जाए। समीक्षा के दौरान बिधूना, अछल्दा और अयाना ब्लॉकों में संस्थागत प्रसव की संख्या में आई कमी पर भी जिलाधिकारी ने चिंता जताई और सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने एनआरसी में भर्ती कुपोषित बच्चों का 14 दिन तक समुचित उपचार कराने, अभिभावकों की प्रभावी काउंसिलिंग करने, आभा आईडी जनरेशन में नगर पालिका औरैया के रिजेक्शन का कारण स्पष्ट कर उसका निस्तारण कराने तथा एचपीवी टीकाकरण अभियान के तहत 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों का शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी राम कृपाल चौधरी, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. सुरेंद्र कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी, सभी चिकित्सा अधीक्षक एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।