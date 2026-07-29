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जनपदीय माध्यमिक बालिका बैडमिंटन प्रतियोगिता 31 अगस्त को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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31 जुलाई को एकलव्य स्टेडियम में जनपदीय माध्यमिक बालिका बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता सुबह 10 बजे शुरू होगी और इसमें अंडर-14, 17 और 19 आयुवर्ग के एकल व युगल मुकाबले होंगे। विजेता खिलाड़ी मंडलीय प्रतियोगिता में आगरा का प्रतिनिधित्व करेंगी।

जनपदीय माध्यमिक बालिका बैडमिंटन प्रतियोगिता 31 अगस्त को

जनपदीय माध्यमिक बालिका बैडमिंटन प्रतियोगिता 31 जुलाई को एकलव्य स्टेडियम के बैडमिंटन हॉल में होगी। संयोजक विद्यालय रामस्वरूप सिंघल गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य ने बताया कि प्रतियोगिता सुबह 10 बजे शुरू होगी। प्रतियोगिता में अंडर-14, 17 व 19 आयुवर्ग में एकल व युगल मुकाबले खेले जाएंगे। प्रतियोगिता में प्रतिभाग की इच्छुक विद्यालयों की टीम छह प्रतियों में पात्रता प्रमाण पत्र के लेकर निर्धारित खेल किट में 31 अगस्त को एकलव्य स्टेडियम में उपस्थित हों। प्रतियोगिता में विजेता बनने वाली खिलाड़ी मंडलीय माध्यमिक बालिका बैडमिंटन प्रतियोगिता में आगरा जनपद का प्रतिनिधित्व करेंगी। अधिक जानकारी के लिए स्मृति श्रीवास्तव से संपर्क करें।

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