रोपे गए पौधों का कराएं सत्यापन, 20 तक दें रिपोर्ट: डीएम
डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला पौधरोपण समिति, जिला गंगा सुरक्षा समिति व जिला पर्यावरण समिति की संयुक्त बैठक हुई। इस दौरान पौधों की सुरक्षा, गंगा संरक्षण और पर्यावरणीय योजनाओं की समीक्षा की गई। डीएम ने सभी संबंधित विभागों को पौधों की संरक्षण और जियो-टैगिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को संगम सभागार में जिला पौधरोपण समिति, जिला गंगा सुरक्षा समिति व जिला पर्यावरण समिति की संयुक्त बैठक हुई। इस दौरान इस वर्ष लगाए गए पौधों की सुरक्षा, जियो-टैगिंग, गंगा संरक्षण और पर्यावरणीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक में चर्चा की गई विषयवस्तु
डीएम ने कहा कि पौधरोपण अभियान की सफलता केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा और जीवितता सुनिश्चित करना सभी विभागों की जिम्मेदारी है। उन्होंने संबंधित विभागों को रोपित पौधों की जियो-टैगिंग का कार्य समयबद्ध ढंग से शत-प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक माह पौधों का सत्यापन कर 20 तारीख तक उनकी जीवितता की रिपोर्ट उपलब्ध कराने और सॉफ्ट-10 डैशबोर्ड को नियमित रूप से अपडेट करने को कहा। जिले गंगा सुरक्षा समिति की समीक्षा के दौरान डीएफओ अरविंद कुमार यादव ने नमामि गंगे के तहत नुमायां डाही आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं समेकित प्रबंधन की जानकारी दी। बैठक में गंगा टास्क फोर्स की ओर से रिवर मैपिंग, सर्विलांस, पेट्रोलिंग और जनजागरूकता गतिविधियों को और प्रभावी बनाने पर चर्चा हुई। जिप पंचायत राज विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में सीवेज डिस्पोजल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व डीसी, एनआरएलएम को ग्राम भ्रमण कर स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
चाइनीज मंझे के निर्माण और बिक्री के खिलाफ कार्रवाई
जिला पर्यावरण समिति की समीक्षा में डीएम ने जल निगम ग्रामीण को शहरी नालों की टैपिंग का कार्य शीघ्र पूरा करने और पंचायती राज विभाग को ग्रामीण नालों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने वायु गुणवत्ता सुधार, हरित क्षेत्र विस्तार और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े कार्यों में तेजी लाने को कहा। साथ ही प्रतिबंधित चाइनीज और नॉयलान मंझे के निर्माण, बिक्री और उपयोग के खिलाफ नियमित अभियान चलाने तथा लोगों को इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। इस दौरान डीएसटीओ संतोष कुमार, जिला परियोजना अधिकारी एशा सिंह आदि मौजूद रहे।
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