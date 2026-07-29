रोपे गए पौधों का कराएं सत्यापन, 20 तक दें रिपोर्ट: डीएम

डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को संगम सभागार में जिला पौधरोपण समिति, जिला गंगा सुरक्षा समिति व जिला पर्यावरण समिति की संयुक्त बैठक हुई। इस दौरान इस वर्ष लगाए गए पौधों की सुरक्षा, जियो-टैगिंग, गंगा संरक्षण और पर्यावरणीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

बैठक में चर्चा की गई विषयवस्तु

डीएम ने कहा कि पौधरोपण अभियान की सफलता केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा और जीवितता सुनिश्चित करना सभी विभागों की जिम्मेदारी है। उन्होंने संबंधित विभागों को रोपित पौधों की जियो-टैगिंग का कार्य समयबद्ध ढंग से शत-प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक माह पौधों का सत्यापन कर 20 तारीख तक उनकी जीवितता की रिपोर्ट उपलब्ध कराने और सॉफ्ट-10 डैशबोर्ड को नियमित रूप से अपडेट करने को कहा। जिले गंगा सुरक्षा समिति की समीक्षा के दौरान डीएफओ अरविंद कुमार यादव ने नमामि गंगे के तहत नुमायां डाही आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं समेकित प्रबंधन की जानकारी दी। बैठक में गंगा टास्क फोर्स की ओर से रिवर मैपिंग, सर्विलांस, पेट्रोलिंग और जनजागरूकता गतिविधियों को और प्रभावी बनाने पर चर्चा हुई। जिप पंचायत राज विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में सीवेज डिस्पोजल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व डीसी, एनआरएलएम को ग्राम भ्रमण कर स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए गए।