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डीएम ने ने ईवीएम एवं वीवीपैट वेयरहाउस का निरीक्षण कर परखी सुरक्षा एवं निगरानी व्यवस्था

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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उरई के जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण में सुरक्षा, अभिलेखों और निर्वाचन सामग्री के रख-रखाव का परीक्षण किया गया। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए और वेयरहाउस की चौबीसों घंटे निगरानी की व्यवस्था का जायजा लिया।

डीएम ने ने ईवीएम एवं वीवीपैट वेयरहाउस का निरीक्षण कर परखी सुरक्षा एवं निगरानी व्यवस्था

उरई। संवाददाता जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने जनपद मुख्यालय स्थित ईवीएम एवं वीवीपैट वेयरहाउस का प्रस्तावित मासिक स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वेयर हाउस की सुरक्षा, अभिलेखों के संधारण तथा निर्वाचन सामग्री के सुरक्षित रख-रखाव की व्यवस्थाओं का गहनता से परीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरांत जिला निर्वाचन अधिकारी ने ईवीएम लॉग-बुक का अवलोकन करते हुए अपनी निरीक्षण टिप्पणी भी अंकित की। उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के सभी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी कक्ष में स्थापित सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम का निरीक्षण कर वेयरहाउस की चौबीसों घंटे निगरानी व्यवस्था का जायजा लिया तथा सुरक्षा व्यवस्था को निरंतर प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए।

ये भी पढ़ें:ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था डीएम ने परखी

निरीक्षण के दौरान तलहा मज़हर, ईवीएम सहायक सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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