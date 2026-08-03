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5 अगस्त से शुरू होगा नए मतदाताओं का पंजीकरण, उपायुक्त ने युवाओं से की आवेदन की अपील

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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पश्चिमी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी मनीष कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की अपील की है। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को 4 सितंबर 2026 तक आवेदन करने के लिए कहा गया है। मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया 5 अगस्त से शुरू होगी।

5 अगस्त से शुरू होगा नए मतदाताओं का पंजीकरण, उपायुक्त ने युवाओं से की आवेदन की अपील

चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत पात्र नागरिकों, विशेषकर पहली बार मतदान करने वाले युवाओं से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की अपील की है। उन्होंने बताया कि 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होगी। जिन युवाओं की आयु 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष या उससे अधिक हो जाएगी, वे 4 सितंबर 2026 तक प्रपत्र-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं।उन्होंने बताया कि आवेदन बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के माध्यम से या निर्वाचन आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर भी जमा किए जा सकते हैं।

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सत्यापन के बाद पात्र आवेदकों के नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे।उपायुक्त ने बताया कि 5 अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सोशल मीडिया पर #NewVoters अभियान भी चलाया जाएगा। उन्होंने सरकारी विभागों, शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संगठनों, युवाओं और मीडिया से इस अभियान को जनभागीदारी का स्वरूप देने तथा अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को मतदाता पंजीकरण के लिए प्रेरित करने की अपील की।

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