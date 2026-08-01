Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
Follow us on Google News
share

चम्पावत में डीएम मनीष कुमार की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं, पीएम पोषण योजना, पेयजल एवं आपदा प्रभावित विद्यालयों की मरम्मत पर चर्चा की गई। डीएम ने प्राथमिकता दी कि सभी छात्रों को सुरक्षित और सुविधाजनक शैक्षिक वातावरण मिलना चाहिए।

विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर

चम्पावत। डीएम मनीष कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में शिक्षा विभाग के समग्र कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद के विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं, पीएम पोषण योजना, समग्र शिक्षा अभियान, पेयजल, बाउंड्री वॉल, शौचालय, विद्युत व्यवस्था, मिड-डे मील तथा आपदा से प्रभावित विद्यालयों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। डीएम ने कहा कि प्रत्येक छात्र-छात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ एवं बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव है, वहां संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें।

ये भी पढ़ें:स्कूलों के मध्यान्ह भोजन पर सख्ती, गुणवत्ता और स्वच्छता की होगी नियमित निगरानी

उन्होंने कहा कि विद्यालयों में किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधा की कमी नहीं रहनी चाहिए। खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल संस्थान एवं जल निगम के साथ समन्वय स्थापित कर पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों के लिए शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने तथा स्वीकृत कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। मुख्य शिक्षाधिकारी मान सिंह ने बताया कि जनपद में कुल 764 विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 644 शासकीय, 109 निजी तथा 11 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जनपद में चार केंद्रीय विद्यालय, एक जवाहर नवोदय विद्यालय एवं एक राजीव नवोदय विद्यालय संचालित हैं। बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी भरत जोशी, जिला पूर्ति अधिकारी प्रियंका भट्ट, खंड शिक्षा अधिकारी पाटी संजय भट्ट, बाराकोट कमल भट्ट, अधिशासी अभियंता आरडब्ल्यूडी सुनील दत्ताल, अधिशासी अभियंता जल संस्थान आरपी. डोभाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें:Champawat News: विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Champawat News Champawat Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।