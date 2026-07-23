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लखीसराय : छह माह का ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण नहीं करने वाले शिक्षकों की मांगी गई सूची

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले ऐसे शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराएं, जिन्होंने बी.एड. की योग्यता पर नियुक्ति प्राप्त की है लेकिन अनिवार्य छह माह का ब्रिज कोर्स नहीं किया है। इसे गंभीरता से लेते हुए अद्यतन जानकारी भेजने का निर्देश दिया गया है।

लखीसराय : छह माह का ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण नहीं करने वाले शिक्षकों की मांगी गई सूची

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को मिला विभागीय निर्देश कजरा, एक संवाददाता। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), लखीसराय ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले ऐसे शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, जिन्होंने बी.एड. की योग्यता के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की है, लेकिन अब तक अनिवार्य छह माह का ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण नहीं किया है। जारी पत्र में कहा गया है कि विभाग को लगातार ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि प्राथमिक कक्षाओं में कार्यरत कई बी.एड. प्रशिक्षित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित छह माह का ब्रिज कोर्स अभी तक पूरा नहीं किया है।

इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित शिक्षकों का विवरण तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने-अपने प्रखंड के विद्यालयों से जानकारी संकलित कर ऐसे सभी शिक्षकों की नामावली निर्धारित प्रारूप में शीघ्र स्थापना शाखा को उपलब्ध कराएं। सूची में केवल उन्हीं शिक्षकों को शामिल किया जाए, जो कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन कार्य कर रहे हैं, बी.एड. के आधार पर नियुक्त हुए हैं तथा अब तक छह माह का ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण नहीं कर सके हैं। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय पर सूची उपलब्ध नहीं कराए जाने अथवा गलत अथवा अपूर्ण सूचना भेजे जाने की स्थिति में संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। विभाग ने इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया है।

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