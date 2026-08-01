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एमडीएम में लापरवाही पर सख्ती, 85 प्रतिशत उपस्थिति व एमआईएस अपडेट अनिवार्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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जिला शिक्षा अधीक्षक ने सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को मध्याह्न भोजन योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। मासिक रिपोर्ट को समय पर अपडेट करना अनिवार्य है और विद्यालयों में 85% विद्यार्थी उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एमडीएम में लापरवाही पर सख्ती, 85 प्रतिशत उपस्थिति व एमआईएस अपडेट अनिवार्य

मंडरो।जिला शिक्षा अधीक्षक ने मध्याह्न भोजन योजना के प्रभावी संचालन एवं निर्धारित मानकों के अनुपालन को लेकर जिले के सभी सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों,प्रभारी प्रधानाध्यापकों और संबंधित शिक्षकों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। जारी पत्र में कहा गया है कि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक माह की पहली से पांचवीं तारीख के बीच एमडीएम से संबंधित मासिक प्रपत्र एवं डेली रिपोर्ट एमआईएस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट की जाए।समय पर रिपोर्ट अपलोड नहीं होने पर संबंधित विद्यालय में उस माह मध्याह्न भोजन संचालन नहीं होने की स्थिति मानी जाएगी।निर्देश के अनुसार विद्यालयों में नामांकित कम से कम 85 प्रतिशत विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी।इससे

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कम उपस्थिति पाए जाने पर संबंधित प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।प्रत्येक कार्य दिवस में बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना,आईएफए एवं एल्बेंडाजोल टैबलेट का स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार वितरण,भोजन की गुणवत्ता,स्वच्छता तथा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी अनिवार्य की गई है।जिला शिक्षा अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों की अनदेखी करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी तथा सभी विद्यालयों को योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी गई है।

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