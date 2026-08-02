जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रतिदिन करेंगे स्कूलों का ऑन लाइन निरीक्षण

मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू के हाई स्कूल और प्लस-2 हाई स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी संदीप कुमार प्रतिदिन औचक रूप से स्कूलों का ऑन लाईन निरीक्षण करेंगें। इसकी शुरूआत शनिवार को कर दी गई है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक माहौल बेहतर बनाने के उदेश्य से नियमित रूप से स्कूलों का ऑन लाइन निरीक्षण किया जाएगा ताकि अगले वर्ष मैट्रिक व इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम बेहतर हो सके। स्कूलों में जो भी संसाधन उपलब्ध है, उसका समुचित उपयोग सुनिश्चित करने से परीक्षा परिणाम बेहतर होगा। पलामू जिले में हाई स्कूल और प्लस-2 हाई स्कूल मिलाकर 176 विद्यालय संचालित है।

अधिकांश स्कूलों में लैब और लाइब्रेरी की व्यवस्था उपलब्ध है,परंतु कुछ स्कूलों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश स्कूलों में लाईब्रेरी और लैब का प्रयोग नहीं के बराबर होता है। समय से सिलेबस भी पूरा नहीं होने के कारण इसका असर विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम भी पड़ता है। डीइओ ने कहा कि ऑन लाईन निरीक्षण के माध्यम से स्कूलों के गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। साथ शिक्षक अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं अथवा नहीं इसे भी देखा जाएगा। जो बच्चे नियमित रूप से स्कूल नहीं आते हैं, वैसे बच्चों को स्कूल लाने की जिम्म्मेवारी शिक्षकों को दी जा रही है, ताकि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएं और पठन-पाठन का कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर कोई शिक्षक अपने दायित्व के प्रति लापरवाही बरतेंगें तो वैसे शिक्षकों के विरूद्ध कार्रवाई करनी पड़ेगी तो निश्चित रूप से की जाएगी। अगले वर्ष 2027 में मैट्रिक और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम बेहतर तो इसके लिए सभी शिक्षकों को मिलकर प्रयास करना है, ताकि जिला का नाम राज्य में पहले पायदान पर पहुंच सके। ऑन लाईन निरीक्षण के दौरान वह विद्यार्थियों से भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगें कि बच्चों को कहां पर दिक्कत आ रही है,उसका समाधान की दिशा में सार्थक कदम उठाया जाएगा।फोटो-1- पलामू के जिला शिक्षा पदाधिकारी संदीप कुमार।