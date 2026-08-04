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जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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- निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ करें कार्य निर्माण कार्यों एवं योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी कार्यद

जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

मऊ, संवाददाता। मुख्य विकास अधिकारी विवेक कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सोमवार को विकास भवन सभागार में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित निर्माण कार्यों एवं योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं एवं संबंधित अधिकारियों को योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण कराने, निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा शेष कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जल जीवन मिशन के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता तथा समयबद्ध क्रियान्वयन की बिंदुवार समीक्षा की गई।

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सीडीओ ने कहा कि शासन की प्राथमिकता के अनुरूप प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार तक सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए लंबित कार्यों का शीघ्र निस्तारण करें, ताकि जल जीवन मिशन के लक्ष्यों को समय से पूरा किया जा सके। बैठक में अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण)/सचिव, अधिशासी अभियंता नलकूप, जिला कृषि अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, वन विभाग, सिंचाई विभाग सहित विभिन्न विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित रहे।--------------------------------

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