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नीट में सफलता हासिल करने वाले मेधावियों को किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चित्रकूट
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चित्रकूट जिले में नीट परीक्षा में सफल हुए छात्रों सुंदरम सिंह और दक्षिता केसरवानी को डीएम पुलकित गर्ग ने सम्मानित किया। उन्होंने दोनों छात्रों को प्रशस्ति पत्र देकर उनकी मेहनत की सराहना की और कहा कि उनकी सफलता अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत है।

नीट में सफलता हासिल करने वाले मेधावियों को किया सम्मानित

चित्रकूट। जिले से नीट की परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले दोनो मेधावियों को डीएम पुलकित गर्ग ने सम्मानित किया। दोनो मेधावियों को डीएम ने शिक्षा विभाग की ओर से प्रशस्ति पत्र सौंपा। कहा कि दोनो होनहार मेधावियों ने सफलता अर्जित कर जिले का नाम रोशन किया है। इसी वर्ष नीट की परीक्षा में मऊ विकासखंड के बियावल स्थित कंपोजिट विद्यालय के पूर्व छात्र सुंदरम सिंह तथा मऊ कस्बे की रहने वाली जवाहर नवोदय विद्यालय मानिकपुर की छात्रा दक्षिता केसरवानी ने सफलता अर्जित की है। सोमवार को डीएम पुलकित गर्ग ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में दोनो को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

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कहा कि जिले प्रतिभाशाली छात्र-छात्राएं अपनी मेहनत, लगन एवं अनुशासन के बल पर निरंतर सफलता प्राप्त कर धर्मनगरी चित्रकूट का गौरव बढ़ा रहे हैं। इन दोनो मेधावियों की की सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने सभी छात्र-छात्राओं से आह्वान किया कि वह पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ अध्ययन करें। निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। अपनी प्रतिभा और परिश्रम से जिले वह प्रदेश का नाम रोशन करें। इस दौरान एडीएम नमामि गंगे स्वप्निल यादव भी मौजूद रहे।

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