Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रक्षाबंधन पर राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी कस्तूरबा स्कूल की पांच बेटियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
Follow us on Google News
share

रक्षाबंधन पर राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी कस्तूरबा स्कूल की पांच बेटियां

रक्षाबंधन पर राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी कस्तूरबा स्कूल की पांच बेटियां

जिले की बेटियों एक बार फिर जिले का नाम रोशन किया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की पांच छात्राओं और एक खेल शिक्षिका का चयन आगामी रक्षाबंधन के पावन पर्व पर दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू से मुलाकात के लिए हुआ है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा व राज्य परियोजना निदेशक द्वारा पूरे कार्यक्रम के लिए बीएसए को आदेश जारी कर दिए हैं। कार्यक्रम के लिए देशभर के चुनिंदा 20 विद्यालयों में बुलंदशहर के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को शामिल किया गया है। बीएसए वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रपति भवन जाने वाली इस विशेष टीम में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय अनूपशहर की छात्रा तमन्ना, लखावटी की छात्रा प्रियांशी, बुलंदशहर नगर की छात्रा प्राची व सोनी और गुलावठी की छात्रा चेतना शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:बीपीएस ने सीबीएसई क्लस्टर-3 बास्केटबॉल की विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित

इन सभी बालिकाओं का मार्ग दर्शन करने और टीम का नेतृत्व करने के लिए नगर के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की खेल शिक्षिका मिली अस्थाना भी बतौर टीम लीडर दिल्ली जाएंगी। उन्होंने बताया कि सभी 27 अगस्त को नई दिल्ली पहुंचेंगे और 28 अगस्त को सुबह 10:30 बजे राष्ट्रपति से भेंट करेंगे। इसके बाद 29 अगस्त को सभी की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाएगी। विभाग द्वारा सभी प्रतिभागियों के लिए स्थानीय परिवहन भोजन और आवासीय व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। डीएम कुमार हर्ष ने कहा कि यह पूरे जिले के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। बेटियां हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। बीएसए ने बताया कि देशभर के 20 चुनिंदा स्कूलों में जिले के स्कूलों का चयन हमारी शिक्षा प्रणाली और बालिकाओं की कड़ी मेहनत की बड़ी सफलता है। जिला समन्वयक बालिका शिक्षा ऋचा राणा ने कहा कि ग्रामीण और वंचित पृष्ठभूमि से आने वाली इन बेटियों के लिए राष्ट्रपति से मिलना एक जीवन बदलने वाला अनुभव साबित होगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bulandsehar Latest News Bulandsehar News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।