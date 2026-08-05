रक्षाबंधन पर राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी कस्तूरबा स्कूल की पांच बेटियां

जिले की बेटियों एक बार फिर जिले का नाम रोशन किया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की पांच छात्राओं और एक खेल शिक्षिका का चयन आगामी रक्षाबंधन के पावन पर्व पर दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू से मुलाकात के लिए हुआ है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा व राज्य परियोजना निदेशक द्वारा पूरे कार्यक्रम के लिए बीएसए को आदेश जारी कर दिए हैं। कार्यक्रम के लिए देशभर के चुनिंदा 20 विद्यालयों में बुलंदशहर के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को शामिल किया गया है। बीएसए वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रपति भवन जाने वाली इस विशेष टीम में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय अनूपशहर की छात्रा तमन्ना, लखावटी की छात्रा प्रियांशी, बुलंदशहर नगर की छात्रा प्राची व सोनी और गुलावठी की छात्रा चेतना शामिल हैं।

इन सभी बालिकाओं का मार्ग दर्शन करने और टीम का नेतृत्व करने के लिए नगर के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की खेल शिक्षिका मिली अस्थाना भी बतौर टीम लीडर दिल्ली जाएंगी। उन्होंने बताया कि सभी 27 अगस्त को नई दिल्ली पहुंचेंगे और 28 अगस्त को सुबह 10:30 बजे राष्ट्रपति से भेंट करेंगे। इसके बाद 29 अगस्त को सभी की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाएगी। विभाग द्वारा सभी प्रतिभागियों के लिए स्थानीय परिवहन भोजन और आवासीय व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। डीएम कुमार हर्ष ने कहा कि यह पूरे जिले के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। बेटियां हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। बीएसए ने बताया कि देशभर के 20 चुनिंदा स्कूलों में जिले के स्कूलों का चयन हमारी शिक्षा प्रणाली और बालिकाओं की कड़ी मेहनत की बड़ी सफलता है। जिला समन्वयक बालिका शिक्षा ऋचा राणा ने कहा कि ग्रामीण और वंचित पृष्ठभूमि से आने वाली इन बेटियों के लिए राष्ट्रपति से मिलना एक जीवन बदलने वाला अनुभव साबित होगा।