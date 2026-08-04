कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए : डीसी
फोटो संख्या प्रताप दो- बैठक करते डीसी पीएन मिश्रा जिले में विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने और पीएम पोषण (मध्याह्न भोजन
गढ़वा, प्रतिनिधि। जिले में विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने और पीएम पोषण (मध्याह्न भोजन) योजना के प्रभावी संचालन को लेकर मंगलवार को समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। डीसी पशुपति नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में विशेष नामांकन अभियान की प्रगति और पीएम पोषण योजना के क्रियान्वयन की विस्तार से समीक्षा की गई। डीसी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। सभी विभाग आपसी समन्वय से अभियान को सफल बनाएं। बैठक में राज्य परियोजना निदेशक, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देशों के आलोक में रमकंडा प्रखंड के चयनित 40 विद्यालयों में चल रहे विशेष नामांकन अभियान की स्थिति की समीक्षा की गई।
अधिकारियों ने बताया कि यू-डायस डैसबोर्ड के अनुसार इन विद्यालयों से जुड़े 2,768 बच्चों को आउट ऑफ स्कूल के रूप में चिन्हित किया गया है। उनमें से 706 बच्चों का विभिन्न विद्यालयों में नामांकन कराया जा चुका है, जबकि शेष बच्चों को भी जल्द से जल्द स्कूल से जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। डीसी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि विद्यालय से बाहर रह रहे प्रत्येक बच्चे की पहचान कर उनके अभिभावकों से संपर्क स्थापित किया जाए और हर हाल में उनका नामांकन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विशेष नामांकन अभियान केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य को संवारने का महत्वपूर्ण प्रयास है। बैठक में पीएम पोषण (मध्याह्न भोजन) योजना की भी मासिक समीक्षा की गई।
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