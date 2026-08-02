माइक्रो एटीएम सेवा का हुआ शुभारंभ
गणेश जोशी, चौखुटिया। नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से जिला सहकारी बैंक ने समितियों को माइक्रो एटीम प्रदान किए हैं। खड़कतया में बहु प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समिति लि. में माइक्रो एटीएम सेवा का शुभारंभ हुआ। इसमें समिति के अध्यक्ष भानू बिष्ट सहित कई प्रमुख सदस्य उपस्थित थे।
गणेश जोशी, चौखुटिया। नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से जिला सहकारी बैंक ने समितियों को माइक्रो एटीम दिए हैं। इसके तहत बहु प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति लि. खड़कतया में माइक्रो एटीएम सेवा का शुभारंभ हुआ। यहां समिति अध्यक्ष भानू बिष्ट, सचिव बृज मोहन जोशी, आशा देवी, गायत्री साणी, मंजू देवी, कल्याण सिंह, प्रबंधक सुनीता पंत, मनोज कुमार, हिमांशु पाण्डेय, कमल काण्डपाल, हिमांशु नेगी, आयुष पाण्डेय, राकेश गोस्वामी, आनंद आर्या रहे।
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