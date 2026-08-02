Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

माइक्रो एटीएम सेवा का हुआ शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
Follow us on Google News
share

गणेश जोशी, चौखुटिया। नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से जिला सहकारी बैंक ने समितियों को माइक्रो एटीम प्रदान किए हैं। खड़कतया में बहु प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समिति लि. में माइक्रो एटीएम सेवा का शुभारंभ हुआ। इसमें समिति के अध्यक्ष भानू बिष्ट सहित कई प्रमुख सदस्य उपस्थित थे।

माइक्रो एटीएम सेवा का हुआ शुभारंभ
माइक्रो एटीएम सेवा का हुआ शुभारंभ

गणेश जोशी, चौखुटिया। नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से जिला सहकारी बैंक ने समितियों को माइक्रो एटीम दिए हैं। इसके तहत बहु प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति लि. खड़कतया में माइक्रो एटीएम सेवा का शुभारंभ हुआ। यहां समिति अध्यक्ष भानू बिष्ट, सचिव बृज मोहन जोशी, आशा देवी, गायत्री साणी, मंजू देवी, कल्याण सिंह, प्रबंधक सुनीता पंत, मनोज कुमार, हिमांशु पाण्डेय, कमल काण्डपाल, हिमांशु नेगी, आयुष पाण्डेय, राकेश गोस्वामी, आनंद आर्या रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Almora News Almora Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।