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जन समाधान दिवस: डीएम ने 12 मामलों की सुनवाई

By Hindustan | Bureau
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जन समाधान दिवस: डीएम ने 12 मामलों की सुनवाई

खगड़िया । नगर संवाददाता कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय कक्ष में सोमवार को डीएम विरेन्द्र विरकर ने जन समाधान दिवस के मौके पर जिले के विभिन्न क्षेत्र से आए 12 आवेदकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान आवेदन के आधार पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को मामले के निष्पादन के निर्देश दिए। उन्होंने अधीनस्थल अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आवेदनों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन की शिकायतों का त्वरित समाधान जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सुनवाई के दौरान डीसीएलआर, खगड़िया, अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया, जिला आपदा प्रबंधन शाखा, जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र, गृह रक्षा वाहिनी, बेलदौर बीडीओ, राजस्व विभाग, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, आयुष्मान कार्ड, लोक अदालत तथा परिवहन विभाग से संबंधित मामले शामिल थे।

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मौके पर वरीय उपसमाहत्र्ता सह प्रभारी जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कौशिकी कश्यप व अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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