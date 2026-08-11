जन समाधान दिवस: डीएम ने 12 मामलों की सुनवाई
जन समाधान दिवस: डीएम ने 12 मामलों की सुनवाईजन समाधान दिवस: डीएम ने 12 मामलों की सुनवाईजन समाधान दिवस: डीएम ने 12 मामलों की सुनवाईजन समाधान दिवस: डीएम
खगड़िया । नगर संवाददाता कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय कक्ष में सोमवार को डीएम विरेन्द्र विरकर ने जन समाधान दिवस के मौके पर जिले के विभिन्न क्षेत्र से आए 12 आवेदकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान आवेदन के आधार पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को मामले के निष्पादन के निर्देश दिए। उन्होंने अधीनस्थल अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आवेदनों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन की शिकायतों का त्वरित समाधान जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सुनवाई के दौरान डीसीएलआर, खगड़िया, अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया, जिला आपदा प्रबंधन शाखा, जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र, गृह रक्षा वाहिनी, बेलदौर बीडीओ, राजस्व विभाग, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, आयुष्मान कार्ड, लोक अदालत तथा परिवहन विभाग से संबंधित मामले शामिल थे।
मौके पर वरीय उपसमाहत्र्ता सह प्रभारी जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कौशिकी कश्यप व अन्य अधिकारी मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें