योजनाओं का लाभ पात्र बच्चों तक जरूर पहुंचे: सीडीओ
प्रयागराज में सीडीओ हर्षिका सिंह की अध्यक्षता में जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक हुई। बैठक में बच्चों के संरक्षण और कल्याण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र बच्चों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए।
प्रयागराज। सीडीओ हर्षिका सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बच्चों की संस्थागत एवं गैर-संस्थागत देखरेख, उनके संरक्षण और कल्याण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करते हुए उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में बच्चों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए विभिन्न अधिनियमों तथा संचालित योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र बच्चों तक समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए। साथ ही संस्थागत एवं गैर-संस्थागत देखरेख व्यवस्था में रहने वाले बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
सीडीओ ने बाल देखरेख संस्थानों में रह रहे बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की समीक्षा करते हुए उनकी शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए बच्चों के समग्र विकास के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए।
इस दौरान डीडीओ जीपी कुशवाहा, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत आरती मिश्रा, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, प्रभारी विशेष किशोर पुलिस यूनिट, सह जिला विद्यालय निरीक्षक, सेवायोजन अधिकारी, जिला क्रीड़ा अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी आदि मौजूद रहे।
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