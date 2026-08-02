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जनगणना हस्तपुस्तिका को लेकर कर्मियों को प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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-01purn18-रूपौली में प्रशिक्षण का आयोजन। रूपौली, एक संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय स्थित फैसिलिटी भवन में शनिवार के दिन जिला जनगणना हस्तपुस्तिका के संबंध

जनगणना हस्तपुस्तिका को लेकर कर्मियों को प्रशिक्षण

रूपौली, एक संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय स्थित फैसिलिटी भवन में शनिवार के दिन जिला जनगणना हस्तपुस्तिका के संबंध में बीडीओ सतेंद्र सिंह ने कर्मियों को प्रशिक्षण दिया। बीडीओ सतेंद्र सिंह ने बताया कि इस कार्य को संपादित करने हेतु शिक्षक और पंचायत सचिव सहित 16 कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। प्रखंड क्षेत्र के सभी राजस्व ग्रामों में सर्वे का कार्य किया जाएगा। शनिवार को प्रशिक्षण देते हुए कार्य प्रारंभ किया गया। राजस्व ग्रामों में शैक्षणिक, चिकित्सा, पे जल एवं स्वच्छता,संचार,परिवहन बैंक ऋण, बिजली की सुविधाएं, भूमि उपयोग एवं सिंचाई, प्रमुख कृषि उत्पाद आदि से संबंधित डाटा को एकत्रित करते हुए पोर्टल पर अपलोड करना है।

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यह सर्वे का कार्य 31 अगस्त तक चलेगा।

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