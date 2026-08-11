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उप महारजिस्ट्रार ने किया नगर निगम क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा छपरा में जिला जनगणना पुस्तिका के कार्यों की समीक्षा की गई। उप महारजिस्ट्रार ने आंकड़ों की शुद्धता, गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। डीसीएचबी में सूचना अद्यतन होना आवश्यक है। अधिकारियों को 24 अगस्त तक कार्य पूरा करने के लिए कहा गया है।

उप महारजिस्ट्रार ने किया नगर निगम क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण

छपरा, एक संवाददाता। भारत की जनगणना-2027 के तहत तैयार की जा रही जिला जनगणना पुस्तिका (डीसीएचबी) के कार्यों का भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली के उप महारजिस्ट्रार दिनेश कुमार नगर निगम क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर डीसीएचबी से संबंधित आंकड़ों के संकलन और पोर्टल पर की गई इंट्री की प्रगति की समीक्षा की।

निरीक्षण का विवरण

निरीक्षण के दौरान उप महारजिस्ट्रार ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा करने के साथ आंकड़ों की शुद्धता, गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि डीसीएचबी भविष्य में विकास योजनाओं, परियोजनाओं और प्रशासनिक निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण आधार दस्तावेज होगा। इसलिए इसमें दर्ज सूचनाएं तथ्यात्मक और अद्यतन होनी चाहिए। ग्राम स्तर पर सूचनाओं के सत्यापन का निर्देश डीसीएचबी में नगर क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न जानकारी की पोर्टल पर की गई इंट्री की समीक्षा की गई। इनमें भौगोलिक सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बिजली, सिंचाई, भूमि उपयोग, कृषि उत्पादन और विनिर्माण और हस्तशिल्प से संबंधित आंकड़े शामिल हैं। अधिकारियों को संबंधित विभागों से प्राप्त सूचनाओं का राजस्व ग्राम स्तर पर सत्यापन कर गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा गया।

कार्य की समय सीमा

24 अगस्त तक पूरा करना है काम उप निदेशक सह जिला सांख्यिकी पदाधिकारी शशि प्रभा ने बताया कि चार्ज अधिकारियों से क्षेत्र में हुए महत्वपूर्ण भौतिक, प्रशासनिक, राजनीतिक व अन्य उल्लेखनीय परिवर्तनों का विवरण और आवश्यक तस्वीरें उपलब्ध कराने को कहा गया है। जिला नोडल पदाधिकारी अदिति आनंद ने बताया कि चार्ज स्तर पर डीसीएचबी का कार्य 24 अगस्त तक पूरा कराने का लक्ष्य है। इसके बाद आंकड़ों की गुणवत्ता की जांच कर अंतिम रूप से सबमिशन किया जाएगा।

सामान्य प्रश्न

डीसीएचबी का कार्य कब तक पूरा करना है?
डीसीएचबी का कार्य 24 अगस्त तक पूरा करने का लक्ष्य है।
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