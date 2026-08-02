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जिला जनगणना हस्तपुस्तिका : आंकड़ों के संग्रहण एवं संकलन के लिए क्षेत्र कार्य 30 अगस्त तक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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-जिला जनगणना हस्तपुस्तिका का क्षेत्र कार्य समयबद्ध, त्रुटिरहित एवं सफलतापूर्वक संपन्न करें : डीएम पूर्णिया, वरीय संवाददाता। जिला जनगणना हस्तपुस्तिका क

जिला जनगणना हस्तपुस्तिका : आंकड़ों के संग्रहण एवं संकलन के लिए क्षेत्र कार्य 30 अगस्त तक

पूर्णिया, वरीय संवाददाता। जिला जनगणना हस्तपुस्तिका के लिए ग्राम एवं नगर निर्देशिका के आंकड़ों के संग्रहण एवं संकलन के दृष्टिगत संबंधित क्षेत्र कार्य 01 अगस्त से 30 अगस्त तक की अवधि निर्धारित है। इसके सफल संचालन हेतु चार्जवार क्षेत्रीय कर्मी (शिक्षक), पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, कृषि समन्वयक,अमीन नामित हैं। जनगणना हस्तपुस्तिका (डीसीएचबी) जनगणना प्रक्रिया का एक अति महत्वपूर्ण एवं अभिन्न अंग है। जो जिला के जनसांख्यिकीय, समाजिक-आर्थिक,नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार द्वारा सभी चार्ज पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि भारत की जनगणना 2027 अंतर्गत जिला जनगणना हस्तपुस्तिका के क्षेत्रीय कार्य के सफल एवं सुगम संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे。

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कार्य प्रक्रिया

जिला पदाधिकारी-सह-प्रधान जनगणना अधिकारी द्वारा सभी चार्ज जनगणना अधिकारियों को निर्देश दिया है कि डीसीएचबी के मुख्य पोर्टल (https://DCHB.census.gov.in) पर सभी नामित कर्मियों के यूजर आईडी का सृजन निर्धारित समय पर सुनिश्चित करेंगे। यूजर आईडी सृजन के उपरांत सभी संबंधित को निर्धारित समय पर ग्राम अथवा नगर का आवंटन सुनिश्चित करेंगे। नियमित अनुश्रवण के माध्यम से आंकड़ों की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करायेंगे। ग्रामीण चार्ज में काम से कम 02 तथा नगरीय चार्ज में 01 क्यूआरटी टीम का गठन करते हुए क्षेत्रीय कर्मियों को क्षेत्र कार्य के दौरान आ रही समस्याओं का त्वरित निराकरण करने का निर्देश दिया गया है। डीसीएचबी एप में राजस्व ग्राम का कुल क्षेत्रफल जनगणना 2027 के प्रथम चरण के समय सत्यापित क्षेत्रफल के बराबर एवं राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार अंकित किया जाएगा। ग्राम एवं नगर के कार्यशील मानचित्र पर क्षेत्रीय कर्मियों द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशक के अनुसार उपलब्ध सुविधाओं का सही लोकेशन पर अंकित किया जाना है। सभी चार्ज जनगणना अधिकारी क्षेत्र कार्य समाप्ति के उपरांत क्षेत्रीय कर्मियों द्वारा पोर्टल पर प्रविष्ट किए गए आंकड़ों का सत्यापन सुनिश्चित करेंगे। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए निर्धारित दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, ताकि जिला जनगणना हस्तपुस्तिका (डीसीएचबी) का क्षेत्र कार्य समयबद्ध, त्रुटिरहित एवं सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सके।

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सामान्य प्रश्न

जनगणना हस्तपुस्तिका के लिए कार्य कब निर्धारित किया गया है?
01 अगस्त से 30 अगस्त तक की अवधि निर्धारित है।
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