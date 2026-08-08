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जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, श्रावस्ती
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श्रावस्ती में शनिवार को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्रशिक्षण का निरीक्षण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आकांक्षा रावत ने किया। उन्होंने प्रशिक्षण की गुणवत्ता, गतिविधियों और शिक्षकों की सहभागिता की समीक्षा की और सभी प्रशिक्षार्थियों को गंभीरता से प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित किया। बीएसए ने कहा कि बच्चों की शिक्षा के लिए यह प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने किया निरीक्षण

श्रावस्ती,संवाददाता। शनिवार को ब्लॉक संसाधन केंद्र सिरसिया में चल रहे पांच दिवसीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्रशिक्षण का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आकांक्षा रावत ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं, प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं शिक्षकों की सहभागिता का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रशिक्षणार्थियों से प्रशिक्षण में कराई जा रही गतिविधियों एवं शिक्षण विधियों के बारे में जानकारी ली। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी प्रशिक्षणार्थियों को पूरी गंभीरता एवं सक्रियता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। बीएसए ने कहा कि बच्चों की मजबूत शैक्षिक नींव के लिए बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान बेहद महत्वपूर्ण है।

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शिक्षक प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान एवं गतिविधियों को कक्षा-कक्ष में प्रभावी ढंग से लागू करें। इस मौके पर रामकुमार, धीरज श्रीवास्तव, अंकित सिंह, कपिल सागर, कर्मवीर राणा, सुनील श्रीवास्तव एवं मंडवी मिश्रा सहित अनेक शिक्षक- शिक्षिकाएं मौजूद रही।

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