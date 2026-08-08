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पांच दिवसीय प्रशिक्षण का बीएसए ने किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, श्रावस्ती
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श्रावस्ती में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आकांक्षा रावत ने सिरसिया के ब्लॉक संसाधन केंद्र में चल रहे 5 दिवसीय प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं और शिक्षकों की सहभागिता का जायजा लिया। बच्चों की शिक्षा के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान जरूरी है, इसे कक्षा में लागू करने पर जोर दिया गया।

पांच दिवसीय प्रशिक्षण का बीएसए ने किया निरीक्षण

श्रावस्ती,संवाददाता। शनिवार को ब्लॉक संसाधन केंद्र सिरसिया में चल रहे पांच दिवसीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्रशिक्षण का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आकांक्षा रावत ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं, प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं शिक्षकों की सहभागिता का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रशिक्षणार्थियों से प्रशिक्षण में कराई जा रही गतिविधियों एवं शिक्षण विधियों के बारे में जानकारी ली। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी प्रशिक्षणार्थियों को पूरी गंभीरता एवं सक्रियता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि बच्चों की मजबूत शैक्षिक नींव के लिए बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान बेहद महत्वपूर्ण है।

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शिक्षक प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान एवं गतिविधियों को कक्षा-कक्ष में प्रभावी ढंग से लागू करें। इस मौके पर रामकुमार, धीरज श्रीवास्तव, अंकित सिंह, कपिल सागर, कर्मवीर राणा, सुनील श्रीवास्तव एवं मंडवी मिश्रा सहित अनेक शिक्षक- शिक्षिकाएं मौजूद रही।

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