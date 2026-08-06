एसआर रुंगटा मेमोरियल बैडमिंटन चैंपियनशिप 11अगस्त से
चाईबासा में पश्चिम सिंहभूम जिला बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा 11 अगस्त से तीन दिवसीय एसआर रुंगटा मेमोरियल जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप-2026 आयोजित की जाएगी। इसमें अंडर-13, 15, 17, 19 सहित पुरुष और महिला के विभिन्न मैच होंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने की अंतिम तिथि 8 अगस्त है।
चाईबासा। पश्चिम सिंहभूम जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के तत्वावधान में तीन दिवसीय एसआर रुंगटा मेमोरियल जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप-2026 का आयोजन 11अगस्त से चाईबासा के बिरसा मुंडा इंडोर स्टेडियम में होगा। इस चैंपियनशिप में अंडर -13 बालक/ बालिका एकल व युगल , अंडर -15 बालक / बालिका एकल व युगल, अंडर - 17 बालक / बालिका, एकल व युगल, अंडर-19 बालक / बालिका एकल व युगल एवं पुरुष एकल व युगल, महिला एकल व युगल मैचों का आयोजन होगा। प्रतियोगिता में पश्चिम सिंहभूम जिला के खिलाड़ी अधिकतम दो आयुवर्ग के तीन स्पर्धा में भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में प्रवेश की अंतिम तिथि 8 अगस्त निर्धारित है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें