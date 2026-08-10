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चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण लेने का आहवान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी मुदित श्रीवास्तव ने ओ-लेवल एवं सीसीसी कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण लेने के लिए आमंत्रित किया है। सभी अभ्यर्थियों को समस्त अभिलेखों सहित कार्यालय अथवा संबंधित प्रशिक्षण संस्था में उपस्थित होकर प्रवेश लेना होगा, अन्यथा चयन निरस्त होगा।

चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण लेने का आहवान

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी मुदित श्रीवास्तव ने ओ-लेवल एवं सीसीसी कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना अंतर्गत आवेदन करने वाले चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण लेने का आवाहन किया है। उन्होंने सूचित किया है कि तत्काल जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय अथवा संबंधित प्रशिक्षण संस्था में समस्त अभिलेखों सहित उपस्थित होकर प्रवेश लेकर कर प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में उनका चयन निरस्त करते हुए प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों का चयन कर लिया जाएगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं प्रशिक्षु का होगा।

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