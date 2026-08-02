ट्रायल में जिला स्तरीय खिलाड़ी चयनित

ट्रायल में जिला स्तरीय खिलाड़ी चयनित
ट्रायल में जिला स्तरीय खिलाड़ी चयनित ट्रायल में जिला स्तरीय खिलाड़ी चयनित ट्रायल में जिला स्तरीय खिलाड़ी चयनित ट्रायल में जिला स्तरीय खिलाड़ी चयनित ट्रायल
ज्ञानपुर, संवाददाता। काशी नरेश विश्वविद्यालय छात्रावास मैदान पटेल नगर में रविवर को जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा चयन ट्रायल का आयोजन हुआ। इसमें जिला स्तर पर बालक-बालिका वर्ग के खिलाड़ियों का चयन हुआ। चयनित खिलाड़ी मंडल संग प्रदेश स्तर पर होने वाले प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करेंगे। खेल सचिव कैलाश नाथ पाल ने बताया कि खिलाड़ियों का चयन अंतरराष्ट्रीय कोच मो. रुस्तम अली खान के देखरेख में संपन्न हुआ। निर्णायक के रूप में श्याम बिहारी मौर्य, जीत नारायण यादव, राकेश पाल, नायब बिंद समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। दौड़, बालीवाल, फुटबाल, गोला फेंक समेत अन्य खेल में खिलाड़ी चयनित हुए।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें