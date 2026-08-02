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ट्रायल में जिला स्तरीय खिलाड़ी चयनित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भदोही
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ट्रायल में जिला स्तरीय खिलाड़ी चयनित

ज्ञानपुर, संवाददाता। काशी नरेश विश्वविद्यालय छात्रावास मैदान पटेल नगर में रविवर को जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा चयन ट्रायल का आयोजन हुआ। इसमें जिला स्तर पर बालक-बालिका वर्ग के खिलाड़ियों का चयन हुआ। चयनित खिलाड़ी मंडल संग प्रदेश स्तर पर होने वाले प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करेंगे। खेल सचिव कैलाश नाथ पाल ने बताया कि खिलाड़ियों का चयन अंतरराष्ट्रीय कोच मो. रुस्तम अली खान के देखरेख में संपन्न हुआ। निर्णायक के रूप में श्याम बिहारी मौर्य, जीत नारायण यादव, राकेश पाल, नायब बिंद समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। दौड़, बालीवाल, फुटबाल, गोला फेंक समेत अन्य खेल में खिलाड़ी चयनित हुए।

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