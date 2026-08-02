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सरकारी मूल्य पर उर्वरक बेचने का निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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कल्याणपुर में ई किसान भवन में जिला कृषि पदाधिकारी मनीष कुमार सिंह की अध्यक्षता में खाद दुकानदारों की बैठक हुई। बैठक में किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। सभी विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिया गया कि यूरिया की बिक्री सरकारी दर ₹266.50 प्रति बोरी पर करें।

सरकारी मूल्य पर उर्वरक बेचने का निर्देश

कल्याणपुर। प्रखंड परिसर स्थित ई किसान भवन में जिला कृषि पदाधिकारी मनीष कुमार सिंह की अध्यक्षता में सभी खाद दुकानदारों के साथ समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में किसानों को सुलभ एवं उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए।​ बैठक को संबोधित करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी ने सभी विक्रेताओं को कड़ा निर्देश दिया कि वे किसानों को ₹266.50 प्रति बोरी की सरकारी निर्धारित दर पर ही यूरिया की बिक्री करें।

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