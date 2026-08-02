सरकारी मूल्य पर उर्वरक बेचने का निर्देश
कल्याणपुर में ई किसान भवन में जिला कृषि पदाधिकारी मनीष कुमार सिंह की अध्यक्षता में खाद दुकानदारों की बैठक हुई। बैठक में किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। सभी विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिया गया कि यूरिया की बिक्री सरकारी दर ₹266.50 प्रति बोरी पर करें।
कल्याणपुर। प्रखंड परिसर स्थित ई किसान भवन में जिला कृषि पदाधिकारी मनीष कुमार सिंह की अध्यक्षता में सभी खाद दुकानदारों के साथ समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में किसानों को सुलभ एवं उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक को संबोधित करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी ने सभी विक्रेताओं को कड़ा निर्देश दिया कि वे किसानों को ₹266.50 प्रति बोरी की सरकारी निर्धारित दर पर ही यूरिया की बिक्री करें।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें