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सामान्य उर्वरकों के साथ अन्य उत्पाद लेने के दबाव पर होगी कार्रवाई

By Ajay Kumar Pandey
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर के जिला कृषि अधिकारी भारत भूषण ने सभी थोक उर्वरक विक्रेताओं के लिए खाद बिक्री को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कीमतों में बढ़ोतरी और धोखाधड़ी के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। इनके खिलाफ शिकायत मिलने पर लाइसेंस निलंबित और निरस्त किया जाएगा।

सामान्य उर्वरकों के साथ अन्य उत्पाद लेने के दबाव पर होगी कार्रवाई

मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। जिला कृषि अधिकारी भारत भूषण ने जिले के सभी थोक उर्वरक विक्रेताओं को खाद बिक्री के संबंध में कई दिशा निर्देश जारी किए। इसमें उन्होंने अधिक कीमत वसूलने और सामान्य उर्वरकों के साथ अन्य उत्पाद खरीदने का दबाव बनाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।डीएओ ने कहा कि कुछ खुदरा थोक विक्रेता हर्ल (हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड) के डीएपी और अन्य उत्पादों के साथ लिक्विड यूरिया व अमोनियम सल्फेट जैसे सहायक उत्पाद खरीदने का दबाव बना रहे हैं। इसके अलावा निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलने की शिकायत भी थोक विक्रेताओं के खिलाफ की गई है। इसको लेकर टास्क फोर्स को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

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शिकायतों की जांच के दौरान अनियमितता पाए जाने पर तुरंत लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। वहीं, पुष्टि होने के बाद लाइसेंस निरस्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी।

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