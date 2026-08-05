पंचायत सहायकों के कार्यो की निगरानी, पूरी करें फार्मर आईडी
देवरिया में जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने विभिन्न समितियों की बैठक की। उन्होंने 15 दिन में फार्मर आईडी कार्य पूरा करने, वृक्षारोपण की जियोटैगिंग, और शौचालय निर्माण के आवेदनों का सत्यापन करने के निर्देश दिए। सभी खंड विकास अधिकारियों को विकास कार्यों की निगरानी के लिए भी जिम्मेदारियाँ सौंपी गईं।
देवरिया, निज संवाददाता। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने जिला स्वच्छता समिति, जिला वन एवं पर्यावरण समिति, एनआरएलएम, पशुपालन विभाग तथा आईजीआरएस प्रकरणों की समीक्षा कलेक्ट्रेट में की। इसमें पंचायत सहायकों के कार्यो की निगरानी कर 15 दिन में फार्मर आईडी कार्य पूरी करने का निर्देश दिया। वृक्षारोपण कार्यों की समीक्षा में डीएम ने सभी विभागों के पौधों का जियोटैगिंग 15 दिन में करने,राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा समूह गठन तथा बीसी सखी, संगठन सखी एवं वर्क सखी से जुड़े कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश खंड विकास अधिकारियों को दिया। जिला स्वच्छता समिति की समीक्षा में शौचालय निर्माण को मिले आवेदनों का सत्यापन कर पात्र लाभार्थियों को शीघ्र भुगतान करने, पंचायत सचिव एवं लेखपाल को समन्वय से पंचायत विभाग को भूमि उपलब्ध कराने, डिजिटल लाइब्रेरी, अंत्येष्टि स्थल एवं पंचायत भवनों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया।
खंड विकास अधिकारियों को पंचायत सहायकों के कार्यों की मॉनिटरिंग कर फार्मर आईडी का कार्य 15 दिनों पूर्ण कराने का निर्देश दिया। इसमें मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) प्रेम नारायण सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सभी खंड विकास अधिकारी व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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